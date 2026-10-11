Uscendo sconfitta dal Bernabeu al debutto in questa edizione della competizione, l'Inter ha perso le ultime tre partite casalinghe di Champions League, la sua striscia di sconfitte più lunga nella storia della competizione. Un dato che però stride col bilancio a lungo termine, visto che i nerazzurri hanno subito solo cinque sconfitte nelle ultime 23 partite disputate in questa fase, ottenendo in questo periodo ben 14 vittorie e quattro pareggi.

Pareggio che come risultato manca all'Inter da ben 16 partite, delle quali 11 vinte. L'Inter, infine, non è riuscita a segnare solo in due delle ultime 20 partite di Champions League e ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle ultime 18 partite della fase a gironi/campionato.