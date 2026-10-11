E' Francesco Massini il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Dopo l'elezione al ballottaggio per una manciata di voti, queste le sue parole, riportate da Il Messaggero: "Mi sento un operaio e il successo di pochi voti rende tutto ancora più bello perché esalta i valori dello sport. L'AIA non aveva bisogno di pacificazione, ma di essere liberata dalle correnti politiche".

Poi, sull'importanza di tutelare gli arbitri e di garantire loro standard più alti anche a livello contrattuale, ha aggiunto: "Non chiediamo più soldi, ma maggiori diritti. Gli arbitri sono il nostro volano perché in CAN si arriva attraverso un percorso che comincia da bambini". A ribadire il concetto, il nuovo vicepresidente vicario Michele Affinito: "C'è un sistema contrattuale vecchio, che non garantisce adeguate misure di tutela e devono restare nella classe arbitrale italiana con la sua indipendenza, terzietà e principi. Per raggiungere livelli di eccellenza andranno utilizzati i sistemi tecnologici durante gli allenamenti ed équipe specifiche vicine a loro per seguirli sotto l’aspetto fisico, nutrizionale e infortunistico".