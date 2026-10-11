Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato a DAZN di Badiashile, tornando sulla sua prova contro l'Inter: "Non è che perché ha sbagliato una volta era diventato un brocco. Uno o è bravo o è scarso. Gli errori li facciamo tutti, ma con l'Inter ho sbagliato io. Poi ha un passaggio meraviglioso. Questa deve essere la normalità, non dobbiamo esaltarci. Dobbiamo lavorare perché martedì abbiamo una partita importante col Villarreal".

Sezione: News / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 21:42
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione