Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato a DAZN di Badiashile, tornando sulla sua prova contro l'Inter: "Non è che perché ha sbagliato una volta era diventato un brocco. Uno o è bravo o è scarso. Gli errori li facciamo tutti, ma con l'Inter ho sbagliato io. Poi ha un passaggio meraviglioso. Questa deve essere la normalità, non dobbiamo esaltarci. Dobbiamo lavorare perché martedì abbiamo una partita importante col Villarreal".