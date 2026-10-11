Il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo sembrava essere un lontano ricordo per la Juventus, ma i bianconeri frenano la corsa anche sul campo del Cagliari. I sardi iniziano bene la sfida grazie al gol di Maldini, perfettamente assistito da Mendy. Nella ripresa la truppa di Spalletti prova ad assediare l'area dei sardi, inserendo forze fresche. Kolo Muani trova il guizzo di testa pareggiando i conti. Poi la Vecchia Signora ha anche qualche chances per cercare l'acuto vincente, che non arriva. Finale ad alta tensione: espulsi Spalletti e Pisacane.

Sezione: News / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 22:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione