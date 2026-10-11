La moviola della Gazzetta dello Sport promuove la decisione dell’arbitro Bonacina sul calcio di rigore assegnato all’Inter contro il Parma per il contatto tra Diego Carlos e Pio Esposito. Si tratta della seconda revisione al monitor della stagione per un episodio che, secondo l’analisi, ha permesso di ristabilire la decisione corretta.

L’episodio si verifica al 15’ del primo tempo, quando Diego Carlos pesta il tendine dell’attaccante nerazzurro in area. In un primo momento il direttore di gara lascia proseguire, ma dopo l’intervento del Var e la revisione al monitor assegna il penalty, poi trasformato da Hakan Calhanoglu.

Gli altri episodi

Al 2’ del primo tempo, la spinta di Keita su Diouf avviene fuori dall’area di rigore.. Al 13’, invece, è corretta la decisione di non fischiare il contatto tra Sucic e Keita sul recupero palla del croato prima del gol dell'1-0. Un minuto più tardi manca un’ammonizione per Sucic, intervenuto sulle gambe di Keita a pallone ormai scaricato. Al 46’ giusto non concedere il rigore per il contatto tra Touré e Pavard in area nerazzurra. 

Sezione: Rassegna / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 08:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.