Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, oltre a commentare la vittoria sul Lecce aggiorna su quella che è la situazione di Riccardo Orsolini, costretto a uscire sul finire del match per un problema muscolare: "Orsolini aveva lavorato bene dal punto di vista del ricondizionamento fisico, ha avuto un risentimento ma speriamo non sia grave", spiega il tecnico ex Monza, che spera di poter contare sul proprio attaccante per la partita di sabato contro l'Inter al Dall'Ara.

Tornando sull'esito della gara del Via del Mare ha aggiunto: "Era importante portare a casa dei punti, il gruppo ne aveva tanto bisogno. Il nostro è stato un mese complicato, i ragazzi erano demoralizzati. La vittoria non nasconde le difficoltà, ci portiamo a casa tre punti ma ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo migliorare. In tre settimane abbiamo cambiato principi di gioco e sistema di gioco. Adesso testa bassa e lavorare se vogliamo continuare a crescere. In queste settimane tanti giocatori erano in Nazionale, non ho mai allenato la squadra al completo. Per noi il campionato è cominciato oggi, da martedì comincerà il vero lavoro".