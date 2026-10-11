In estate Chivu ha insistito a più riprese sulla profondità della rosa e ogni sua richiesta è srtata accolta. I numeri certificano un aspetto fondamentale del cammino della capolista: i nerazzurri hanno già mandato a segno 10 giocatori diversi: nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ne conta di più (10 anche per il Brighton). Dunque serve continuare ad accelerare quando si attacca, limando quegli errori importanti nella fase difensiva del gioco. Una volta trovata definitivamente la quadra, con le riserve di lusso che Chivu ha a disposizione, il Biscione può continuare a divertirsi.