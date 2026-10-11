Durante un proprio intervento durante la programmazione di Sky Sport 24, l'ex calciatore Alessandro Costacurta ha parzialmente criticato le parole pronunciate da Cristian Chivu nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, durante la quale il tecnico dell'Inter si sarebbe lamentato del fatto che la squadra interista venga considerata all'unanimtà la squadra migliore d'Italia e, conseguentemente, il club su cui ricadono le maggiori pressioni: "Non capisco Chivu sinceramente. Non mi sembra che ci siano così tanti dubbi se siamo in 99 milioni di persone che dicono che l'Inter è la squadra più forte d'Italia. Con queste prestazioni, non è che che si possa dire tanto di diverso. Sembra che gliela tiriamo".