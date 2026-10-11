Due giorni a Inter-Club Brugge. Oltre ai colori sociali, il nero e l'azzurro, le squadre condividono anche lo sponsor di maglia: Betsson Sport. Ecco perché sui profili social ufficiali del sito di news è stato pubblicato un video coinvolgendo i giocatori delle due squadre sul significato del nero e del blu per loro.

Le parole dei protagonisti

Uno dei volti della sfida sarà senza dubbio Yann Sommer. L'estremo difensore svizzero è passato in estate dai nerazzurri di Milano ai belgi: "Il blu e il nero per me sono due colori speciali. Ho vissuto momenti memorabili con l'Inter e ora con il Brugge. Quindi sì, ho vissuto molti momenti bellissimi, sono due colori bellissimi".

E' stata poi la volta di Marcus Thuram. L'attaccante francese ha detto: "Il nero e il blu per me significano gioia, passione e storia. E tanti tanti titoli". Il giocatore del Brugge Joaquin Seys ha spiegato: "Quando ho l'opportunità di portare questi colori lo faccio con grande orgoglio. Li indosso da quando ero bambino e ogni volta che li vedo penso al club del mio cuore". Luis Henrique ha invece associato queste parole al nerazzurro: "Sogno, cuore e forza". Infine, l'inglese Curtis Jones: "Semplicemente penso all'Inter. Mi ricorda dello stadio, i tifosi, la città".