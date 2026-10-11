Il nuovo presidente dell'AIA sarà Francesco Massini. Eletto ieri al ballottaggio, per pochi voti, guiderà lui l'associazione arbitrale. Il commissario della FIGC Giovanni Malagò ha commentato così la notizia in un comunicato ufficiale: "A Francesco Massini, nuovo presidente dell’AIA, rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Si apre una nuova fase, che auspichiamo possa essere caratterizzata da stabilità e da un dialogo costruttivo e costante, in piena sinergia con tutte le componenti della FIGC. Gli arbitri rappresentano un presidio fondamentale di rispetto delle regole, e come tali vanno tutelati, valorizzati e sostenuti nel loro ruolo essenziale per il calcio italiano".