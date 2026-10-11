Archiviata la pratica Parma, l'Inter guarda già alla prossima sfida. In settimana, martedì per la precisione, torna a San Siro la Champions League, con la partita tutta a tinte nerazzurre contro il Club Brugge, alle 21. La vigilia, lunedì 12 ottobre, si prospetta particolarmente ricca di impegni per entrambe le squadre, con il classico quarto d'ora di allenamento aperto ai media e alla stampa. Per l'Inter l'allenamento della vigilia si terrà alle 11 ad Appiano Gentile, in contemporanea a quello del Brugge in Belgio.

Nel pomeriggio le conferenze stampa: sempre ad Appiano Cristian Chivu e un giocatore parleranno alle 13, mentre Ivan Leko parlerà direttamente dalla pancia di San Siro alle 18.45, dopo che il Club Brugge avrà raggiunto l'Italia nel pomeriggio.

Sezione: News / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 12:10
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.