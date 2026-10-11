L’Inter ritrova brillantezza e certezze dopo la sosta, supera il Parma per 3-0 e si conferma in vetta alla classifica. A San Siro, come riportato dal Corriere della Sera, i nerazzurri mostrano un volto diverso rispetto alle difficoltà delle prime giornate, grazie a un avvio travolgente, alla crescita di alcuni protagonisti e a una maggiore capacità di gestire la partita.

La squadra di Cristian Chivu chiude i conti in poco più di mezz’ora, con le reti di Sucic, Çalhanoglu e Thuram. Un successo prezioso non soltanto per la classifica, ma anche per il morale, in vista della sfida di Champions League contro il Bruges. Il tecnico ha potuto inoltre risparmiare energie a giocatori importanti come Lautaro Martinez, Barella e Bastoni, lasciati inizialmente in panchina.

Tra le note più positive c’è la crescita di Pio Esposito, sempre più coinvolto nella manovra offensiva. Il giovane attaccante dimostra personalità e capacità di incidere. Bene anche Sucic, protagonista del gol che ha sbloccato la partita, e Thuram, autore di una rete che ha certificato la superiorità nerazzurra. Segnali incoraggianti arrivano anche da Spence, entrato nel finale e subito protagonista con le sue accelerazioni.

La vittoria assume un significato particolare se confrontata con l’avvio di stagione. Nelle prime sei partite di campionato, l’Inter aveva chiuso in vantaggio all’intervallo soltanto contro il Cagliari, mentre in altre occasioni si era ritrovata a inseguire. Contro il Parma, però, i nerazzurri sono partiti subito con il piede giusto, evitando di concedere agli avversari la possibilità di entrare in partita. Resta da migliorare l’equilibrio difensivo, soprattutto quando gli avversari riescono a distendersi in campo aperto e a sfruttare la velocità degli attaccanti. Un aspetto sul quale Chivu dovrà lavorare per rendere la squadra ancora più solida.

La prestazione ha evidenziato anche una maggiore varietà nelle soluzioni offensive. L’Inter sembra dunque aver imboccato la strada giusta. Il 3-0 al Parma rappresenta un segnale incoraggiante, ma la vera prova sarà confermare questi progressi nei prossimi impegni, a partire dalla Champions League.