Sarà il norvegese Rohit Saggi a dirigere la sfida tra Inter e Club Bruges, match valido per la seconda giornata di Champions League in programma martedì sera a San Siro. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukåsen, mentre il quarto ufficiale sarà Sigurd Kringstad.

La squadra arbitrale sarà completata dagli spagnoli Carlos del Cerro Grande, designato come Video Assistant Referee (VAR), e Cesar Soto Grado, nel ruolo di assistente VAR (AVAR).