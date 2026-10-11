Sarà il norvegese Rohit Saggi a dirigere la sfida tra Inter e Club Bruges, match valido per la seconda giornata di Champions League in programma martedì sera a San Siro. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukåsen, mentre il quarto ufficiale sarà Sigurd Kringstad.

La squadra arbitrale sarà completata dagli spagnoli Carlos del Cerro Grande, designato come Video Assistant Referee (VAR), e Cesar Soto Grado, nel ruolo di assistente VAR (AVAR).

Sezione: Focus / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 10:33
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.