Parlando ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Sinigaglia, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rivelato di avere avuto una speciale fonte di ispirazione nel preparare la gara contro la Roma: "Oggi era una partita molto importante e lo vedevamo molto bene. Poi, per me la squadra che ha fatto più male a Gian Piero Gasperini negli ultimi anni è stata l'Inter di Simone Inzaghi, per il modo in cui giocava. Alla fine non sono io a inventare qualcosa: devi analizzare come quella squadra riusciva a mettere in difficoltà tutte le squadre del mister e, da lì, inizi a trarre delle conclusioni, a preparare determinate situazioni e a ripeterle. Per me è stata anche una cosa molto positiva, perché, ripeto, affrontavamo una squadra fortissima fisicamente, con un'idea molto chiara, che viene a prenderti uomo contro uomo, ti pressa e non ti lascia giocare. La squadra, in questo senso, mi è piaciuta molto".

In conferenza stampa, il tecnico iberico ha commentato le parole di Gasperini a proposito dell'espulsione di Donyell Malen: "Dice che Malen ha subito più volte fallo? Questa è un'opinione personale e la rispetto. Venire qua dopo una partita del genere è bruttissima. Tu dici la tua e gli altri hanno un'opinione diversa. A me hanno espulso per una giocata brutta una volta, come questa. Se la giocata è ferma e ha fatto così, è espulsione. Per me c'era l'espulsione chiarissima di Wesley su Assane Diao, non arrivava mai Evan Ndicka. Sono tante e diverse opinioni. Meglio stare zitto per non portare polemiche".