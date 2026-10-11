I potneziali timori per le condizioni di Hakan Calhanoglu, che hanno lasciato stupito anche Cristian Chivu nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria contro il Parma, sono evaporati nel giro di pochissime ore: il centrocampista turco non ha assolutamente alcun tipo di problema e oggi, riporta FcInterNews.it, ha svolto il regolare lavoro di scarico post-gara insieme ai compagni. A svolgere lavoro differenziato sono stati pertanto i lungodegenti John Stones e Curtis Jones: il resto del gruppo è a completa disposizione per la sfida di Champions League contro il Brugge.