Notizia triste per Hakan Calhanoglu. Dal proprio profilo Instagram, il centrocampista dell'Inter manda un messaggio di saluto per il nonno venuto a mancare nella giornata odierna: "Oggi non ho perso solamente mio nonno ma anche una parte della mia infanzia. Riposa in pace, caro nonno. Che Allah ti conceda un posto in paradiso". 

Sezione: News / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 18:09
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.