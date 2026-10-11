L’Inter supera il Parma per 3-0 e convince nelle pagelle di Tuttosport, con una prestazione corale di alto livello e diversi protagonisti. Il migliore in campo è Petar Sucic, voto 7,5. Il centrocampista croato non si limita a sbloccare il risultato con un intervento da opportunista, ma si distingue anche per intensità, aggressività nei recuperi e rapidità nella gestione del pallone. Una prova completa che conferma la sua crescita.

Ottima anche la prestazione di Henrikh Mkhitaryan che "vede linee di gioco che gli umani non vedono" (voto 7): l'armeno risulta decisivo con l’assist per il terzo gol di Thuram e prezioso nella costruzione del gioco. L’attaccante francese, valutato 7, si conferma invece una certezza contro il Parma: sono 6 le reti segnate in altrettante sfide. Voto 7 anche per Carlos Augusto, affidabile in difesa e protagonista di una prova solida.

Tra i più convincenti figurano anche Pavard, Bisseck, Diouf e Dimarco, tutti promossi con 6,5. Il francese impressiona per velocità e capacità di saltare gli avversari. Calhanoglu, al rientro da titolare, trasforma il rigore del raddoppio e merita 6,5. Stesso voto per Pio Esposito, bravo a procurarsi il penalty e a lavorare per la squadra, pur senza trovare il gol.

Sufficienza per il portiere Josep Martinez, autore di un paio di interventi utili, e per i subentrati Spence, Stankovic, Luis Henrique, Bonny e Lautaro Martinez. Per Chivu riceve 7 in pagella per la capacità di indirizzare rapidamente la gara e amministrare le forze.