Al bellissimo gol trovato dopo 17 minuti dall'inizio della gara contro il Lecce fa da contraltare in casa Bologna la notizia dello stop forzato per il proprio giocatore di punta Riccardo Orsolini: all'83esimo, infatti, l'attaccante rossoblu un problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco, lasciando la sua squadra in dieci uomini avendo Raffaele Palladino operato già tutte le sostituzioni a disposizione. Orsolini ha avvertito un fastidio all'addutore destro.

Dopo l'intervento dello staff medico, il giocatore ha lasciato il campo. Le sue condizioni saranno ovviamente valutate nelle prossime ore, anche e soprattutto in vista dell'attesissima partita del Dall'Ara contro l'Inter capolista.