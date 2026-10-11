Dopo la vittoria contro il Parma, in zona mista ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan. Ha iniziato, chiaramente, dalla vittoria contro gli emiliani: "Dopo tre settimane di pausa non era facile, sapevamo che bisogna fare il nostro meglio, abbiamo iniziato forte e fatto subito gol, poi abbiamo gestito. Potevamo fare anche più gol ma non è successo". Parlando della sua rovesciata, fuori di poco, ha sorriso: "Sono stato sfortunato. Però sono molto felice per la vittoria di squadra".

Oggi abbiamo visto tanti giocatori nuovi, è importante visti i tanti impegni. Nel ruolo che ti stai ritagliando come ti senti?

"Ovviamente tutti i compagni sono importanti per questa squadra. Mi dispiace per Jones e Stones che sono infortunati, ma fa parte del gioco. Bisogna guardare avanti ed essere pronti per aiutare la squadra. Ci aspettanto tante partite in 27 giorni e bisogna essere pronti per affrontare tutte le squadre e tenere alto il livello".

Anche oggi hai dimostrato di saper stare bene in campo a questo livello.

"Ho fatto del mio meglio. Spero di dare una mano alla squadra, indifferentemente se giocherò 90, 60 o 10 minuti. So cosa si aspettano il mister e i compagni da me e provo ad aiutare".

In Champions queste due partite in casa possono essere importanti per arrivare nelle prime otto?

"Certo, tutte le partite lo sono. Dovremo fare il nostro meglio, fare punti in queste due partite in casa e metterci in buona posizione per il resto delle partite. Sappiamo che più andiamo avanti più sarà difficile".

Quest'anno l'Inter punta davvero alla Champions, come ha detto anche il presidente Marotta. Questa cosa deriva dalla consapevolezza o dall'esserci andati vicini?

"Ogni volta diciamo le cose e ogni volta ci sono articoli che fanno ridere. Da quattro anni stiamo dicendo che bisogna lottare su ogni fronte, purtroppo gli ultimi tre anni due volte siamo arrivati in finale di Champions e non abbiamo vinto. Poi ci sono state delle chiacchiere, i nostri obiettivi però sono sempre alti, diciamo le cose che pensiamo di poter fare. Si chiama ambizione, noi siamo ambiziosi e vogliamo andare più avanti e più in alto possibile".