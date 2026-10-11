L’Inter riparte con una vittoria convincente e supera il Parma con tre gol nei primi trenta minuti, archiviando ogni dubbio dopo la lunga sosta e il cambio di allenatore degli emiliani. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra di Cristian Chivu offre una prova di forza, conquista momentaneamente il primo posto solitario in classifica e risparmia energie preziose in vista della sfida di Champions League contro il Bruges, in programma martedì a San Siro.
La prestazione dei nerazzurri mette in evidenza la qualità e la profondità della rosa. Thuram si conferma devastante negli spazi, mentre Pio Esposito si distingue per il lavoro offensivo e la capacità di far salire la squadra, senza sbagliare le scelte. Con il risultato ormai al sicuro, la ripresa si trasforma in una gestione delle energie, con spazio anche alle rotazioni.
Nonostante il netto successo, qualche piccola sbavatura difensiva in avvio ha concesso al Parma alcune opportunità. L’atteggiamento voluto da Chivu, improntato su aggressività, pressing alto e verticalizzazioni continue, comporta inevitabilmente qualche rischio, ma finora sta garantendo risultati e una produzione offensiva di altissimo livello.
Il dato più significativo è la varietà delle soluzioni a disposizione dell’Inter: con il gol di Sucic, sono già dieci i marcatori differenti in stagione. Un segnale della forza collettiva dei nerazzurri, che ora devono concentrarsi sulla Champions League, dove contro il Bruges servirà una vittoria per rilanciare il cammino europeo dopo la sconfitta contro il Real Madrid.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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