Ha una storia curiosa Rohit Saggi, l'arbitro designato per dirigere la sfida di martedì sera tra Inter e Club Brugge a San Siro. Nato nel 1992 a Drammen, in Norvegia, da genitori di origini indiane, Saggi ha iniziato la sua carriera arbitrale con il bandy, uno sport molto popolare nel Nord Europa che rappresenta una sorta di incrocio tra calcio, hockey su ghiaccio e hockey su prato, per poi dedicarsi esclusivamente all'attività calcistica a partire dal 2008. Dal 2018 è arbitro internazionale.
Saggi dirigerà l'Inter per la prima volta in carriera; con le italiane vanta a livello prima squadra un solo precedente, relativo alla Champions League 2024-2025, quando diresse al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Shakhtar Donetsk terminato 0-0.
Sezione: News / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 15:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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