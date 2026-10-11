L’Inter supera il Parma per 3-0 e nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, la squadra di Cristian Chivu ottiene una valutazione complessiva di 7, con Marcus Thuram migliore in campo e Lautaro Martinez tra i "meno convincenti", anche se il Toro rimedia un 6. "Gli tocca una sgambata, giusto per smaltire il jet lag dopo la festa di Messi", il giudizio.

Il voto più alto è proprio quello di Thuram, premiato con un 7,5. L’attaccante francese si conferma in grande forma dopo la pausa, durante la quale ha lavorato per ritrovare la migliore condizione. Stesso voto per Sucic, protagonista di una prestazione convincente nella settimana delle critiche di Boban, mentre Chivu riceve un 7 per aver chiuso la partita dopo 30 minuti.

Tra i promossi figurano anche Bisseck e Mkhitaryan, entrambi valutati 7, oltre a Diouf, Dimarco, Carlos Augusto e Calhanoglu, che ottengono un 6,5. Sufficienza per Pavard, J. Martinez, Bonny, Luis Henrique, Stankovic e Djed Spence.

Promosso Pio Esposito che conquista un 6,5. La Gazzetta sottolinea la sua generosità e il lavoro svolto per i compagni, oltre alla capacità di guadagnarsi il calcio di rigore. Un contributo prezioso anche quando non riesce a trovare la via del gol.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 09:09
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.