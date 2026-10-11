L'Inter può aprire un ciclo? A questa domanda risponde Emiliano Viviano, ospite negli studi di Sport Mediaset: "L'Inter ha già fatto un ciclo, anche se ha perso qualche Scudetto per merito degli altri ma è la squadra da battere. Ci sono però tre competizioni, il campionato è lungo. Per me è presto per parlare di ciclo. José Mourinho parla di Triplete? Per me lo fa per mettere un po' di pressione. Per me sarebbe una pazzia perché ci sono squadre più forti e con mezzi economici maggiori. Però l'Inter è forte, e secondo me ha stancato il fatto di nascondersi con gli obiettivi: è bello vedere che hanno ambizione". 

Sezione: News / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 15:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.