L’Inter supera il Parma per 3-0 con una prestazione convincente, chiudendo la partita già nella prima mezz’ora. La squadra di Cristian Chivu gestisce poi il vantaggio senza particolari difficoltà, confermando la qualità del gruppo e le diverse soluzioni a disposizione del tecnico.

Il migliore in campo per il Corriere dello Sport è Marcus Thuram (voto 7,5) ancora una volta implacabile contro gli emiliani: 5 gol in 5 partite. Le sue accelerazioni mettono in crisi la difesa avversaria e contribuiscono a indirizzare rapidamente la gara.

Ottima anche la prova di Sucic e Pio Esposito, entrambi da 7. Il centrocampista croato sblocca il risultato recuperando un pallone e trasformando subito l’occasione in gol. L’attaccante, invece, si procura il rigore poi trasformato da Calhanoglu, dimostrando personalità e qualità nel gioco spalle alla porta, non sbagliando mai scelta. Il turco, al rientro dopo l’infortunio, risponde presente con una rete dal dischetto e alcuni recuperi importanti, meritando anche lui un 7.

Tra le note positive spiccano Carlos Augusto e Diouf, entrambi valutati 6,5. Sul francese il giudizio è chiaro: "Quando ha campo come lo fermi?". Stesso voto per Mkhitaryan e Dimarco. Il primo offre ordine ed esperienza, mentre il secondo si distingue per dinamismo e disponibilità sulla fascia.

Sufficienza per Pavard, Bisseck e Martinez, poco impegnato tra i pali. Bene anche i subentrati, con Spence che si mette in mostra per alcune accelerazioni impressionanti e Stankovic che garantisce una regia ordinata. Bonny cerca invano il gol dell’ex, mentre Lautaro Martinez entra nella ripresa senza rinunciare alla voglia di incidere. Per tutti voto 6, nessuna insufficienza in casa Inter.