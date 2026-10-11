Dopo aver battuto l'Inter U23 2-1 davanti al proprio pubblico, l'allenatore del Savoia Alessandro Formisano ha commentato così la gara dei suoi ai canali ufficiali del club: "Penso che sia la vittoria del gruppo. Un gruppo fantastico, di ragazzi giovani che vogliono costruirsi una carriera. E poi è la vittoria della nostra gente, nel nostro stadio. Quando mancano le forze e ci metti il cuore serve la tua gente che ti spinge. I due palloni in cui abbiamo congelato il risultato nel finale spinti dal nostro pubblico in contropiede dimostrano che se avessimo iniziato la stagione al Giraud magari non ci avrebbero rimontato nelle partite che abbiamo pareggiato nel finale". Poi sulla partita dell'attaccante Alessio Nepi ha detto: "Il ragazzo ha fatto una partita di sacrificio e abnegazione contro Prestia, uno dei migliori difensori della categoria. Poi ci serviva gamba e il cambio è dovuto a quello".