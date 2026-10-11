È la Real Camalli dell'Ospedale Gaslini di Genova la squadra che si è aggiudicata la settima edizione della Winners Cup, il torneo di calcio dedicato a ragazzi e ragazze che affrontano o hanno superato un percorso oncologico. A premiarli è stato niente meno che il vice presidente dell’Inter, il leggendario ex giocatore argentino Javier Zanetti. "Come società, come club, teniamo tantissimo al valore dell'inclusione. Voi siete tutti vincitori e vi auguro di cuore di divertirvi sempre" le parole di Zanetti.

Il torneo dedicato a ragazzi e ragazze che affrontano o hanno superato un percorso oncologico si è svolto al centro sportivo Pertini di Cornaredo (Milano) e i genovesi del Real Camalli hanno vinto davanti agli spagnoli della Selección del Bar e a I Ragazzi del Verga di Monza. "La vostra forza ed energia sono un esempio per tutti noi. Vi mando un grande in bocca al lupo da parte di tutta la squadra per questa straordinaria avventura", le parole di incoraggiamento di Carlos Augusto, presente in rappresentanza dell'Inter che è stata tra i partner di questo evento tra sport e sociale.