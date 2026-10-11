C'è un'altra partita che si gioca a San Siro ogni volta che in campo scende l'Inter. Ed è quella in panchina con protagonisti i giocatori nerazzurri non impegnati sul rettangolo verde di gioco. Tra i più scatenati in prima fila c'è sempre Marcus Thuram. Ecco alcuni retroscena catturati da DAZN.

Sezione: Focus / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 10:47
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.