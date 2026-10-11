C'è un'altra partita che si gioca a San Siro ogni volta che in campo scende l'Inter. Ed è quella in panchina con protagonisti i giocatori nerazzurri non impegnati sul rettangolo verde di gioco. Tra i più scatenati in prima fila c'è sempre Marcus Thuram. Ecco alcuni retroscena catturati da DAZN.
A bordocampo nella 𝙥𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞𝙣𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧 si gioca un’altra partita ️ @davidebernardi6 #InterParma #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN https://t.co/gWNEjWwbV6— DAZN Italia (@DAZN_IT) October 10, 2026
Sezione: Focus / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 10:47
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
autore
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - Focus
Altre notizie
Domenica 11 ott
- 11:01 Corsera - L'Inter cambia pelle, addio 0-2: inizio di fuoco con il Parma. Ora la Champions per la conferma
- 10:47 videoDalla rovesciata di Mkhitaryan al tiro da centrocampo di Lautaro: le reazioni in panchina
- 10:33 Inter-Club Bruges, arbitra il norvegese Rohit Saggi. La designazione
- 10:18 TS - Mkhitaryan illumina, Carlos Augusto una garanzia: le pagelle di Inter-Parma
- 10:05 CdS - Rischi in difesa e profondità di rosa: cosa si nasconde dietro la vittoria dell'Inter
- 09:50 CdS - Inter-Parma, Bonacina rimandato. Si perde il rigore su Esposito: salvato dal Var
- 09:36 CdS - Esposito non sbaglia una scelta, come si ferma Diouf? Le pagelle
- 09:23 GdS - Le scelte di Chivu ripagano. Ecco la vera forza dell'Inter
- 09:09 GdS - Thuram e Sucic i migliori, Esposito generoso. A Lautaro il giudizio più basso
- 08:55 GdS - Inter-Parma, rigore netto su Pio Esposito. Gol di Sucic regolare
- 08:41 Gol, Mvp e intervista post partita: Sucic allontana le polemiche. Ora viene il bello
- 08:27 GdS - Messaggio a Zidane, Thuram l'arma in più di Chivu: titolare con il Bruges?
- 08:14 Inter-Parma, il caso Pio Esposito: un minuto fuori dal campo dopo il rigore. Poteva calciarlo?
- 08:00 Un manifesto totalizzante: tra gestione e clean sheet, l'Inter stavolta vince in scioltezza
- 00:00 E anche stavolta sorrisi e nuove bellezze
Sabato 10 ott
- 23:50 AIA, Massini eletto nuovo presidente: sconfitto Pacifici al ballottaggio
- 23:46 Spence suona la carica: "Un onore il debutto a San Siro, pronto a dare il cuore per l'Inter"
- 23:36 Radrizzani: "Ben vengano le proprietà USA se ci aiutano coi diritti TV"
- 23:22 Amelia: "Inter tra le favorite per la Champions? Difficile per me"
- 23:08 Reo-Coker: "Thuram? Può diventare uno dei migliori al mondo. Ma gli serve più mordente"
- 23:07 Gattuso: "Ho spinto affinché Frattesi venisse alla Lazio"
- 22:54 Arriva anche il tris del Napoli: liquidata la pratica Frosinone
- 22:39 Questa Inter è una cooperativa del gol: in campionato già 10 giocatori diversi in rete
- 22:25 Marcus Thuram, il gol al Parma vale un altro record: il dato che lo avvicina a...
- 22:12 Il Club Brugge arriva a San Siro con fiducia: poker in trasferta e primato confermato
- 21:57 Bisseck scherza: "Mi ero dimenticato che non fosse obbligatorio il doppio svantaggio"
- 21:43 Esposito celebra lo Spezia: "Spero di avervi lasciato qualcosa"
- 21:29 Bologna, Darmian: "All'Inter ho vissuto sei anni fantastici, devo ringraziare tutti"
- 21:14 Inter-Parma, la moviola - Bonacina si perde un rigore gigantesco
- 21:05 Pavard a ITV: "Da difensore speravo di raggiungere la porta inviolata"
- 20:59 Parma, Diego Carlos in conferenza: "Il rigore? Capisco la scelta dell'arbitro"
- 20:56 Chivu in conferenza: "Spence, botta di adrenalina da San Siro. Ma non possiamo mandarlo fuori giri"
- 20:55 Chivu a ITV: "Ci siamo calati subito nella parte e dopo la sosta non era scontato"
- 20:52 videoInter-Parma 3-0, Tramontana: "Vittoria fantastica. Spence ci servirà"
- 20:50 Mkhitaryan a Sky: "Siamo ambiziosi e questo gruppo è una grande famiglia"
- 20:43 Pavard a DAZN: "Cerco sempre di farmi trovare pronto, contento di esser tornato"
- 20:37 Chivu a DAZN: "Contento della partita di tutti, ho dato minutaggio a tanti. Esposito può crescere ancora"
- 20:32 Parma, Gilardino in conferenza: "C'è amarezza ma dobbiamo ripartire con fiducia"
- 20:30 Spence a ITV: "Accoglienza dei tifosi strepitosa. Chivu sa come gestire il gruppo"
- 20:25 Pavard in conferenza: "Contento di essere tornato all'Inter. Su Chivu e la Francia..."
- 20:21 Parma, Gilardino a DAZN: "Sotto di due gol in 20', poi è dura. Ma qualche buon feedback"
- 20:15 Thuram a DAZN: "Volevo andare in Nazionale ma mi sono preparato bene per questa partita"
- 20:14 Sucic a DAZN: "Non mi interessano i rumors sul minutaggio"
- 19:59 Inter-Parma, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 19:57 Parma cotto e mangiato in 31 minuti: atto di forza e tris per l'Inter
- 19:53 Inter-Parma, le pagelle - Sucic dominante, Thuram si fa sgamare
- 19:52 Inter-Parma, Fischio Finale - I nerazzurri ribaltano la storia recente: mezz'ora per mettere 3 punti in ghiaccio
- 19:50 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-PARMA: COMMENTI e ANALISI. LIVE da SAN SIRO
- 19:04 La voglia di Inter ai massimi livelli: quasi 75 mila spettatori contro il Parma
- 19:04 Carlos Augusto al 45': "Prima della sosta sbagliato qualche approccio"
- 17:37 Pio Esposito a DAZN: "Contento degli inizi con Inter e Nazionale"
- 17:30 Parma, Cherubini: "Gilardino? Mi è sempre piaciuta la sua umiltà"
- 17:20 Chivu a DAZN: "Diouf è diventato internazionale. Bastoni? Grandi prove nella difesa a quattro"
- 17:16 Parma, Troilo a DAZN: "Gilardino ha detto di giocare tranquilli"
- 17:15 Esposito a ITV: "Sosta lunga. Chi viene qui a giocare dà qualcosa in più"
- 17:10 Inter con Crazy for Football per la 'Giornata Mondiale della Salute Mentale'
- 17:05 Genoa-Fiorentina 2-1, il Grifone si regala la prima vittoria in campionato
- 16:55 Savoia-Inter U23, le pagelle: Zuberek entra bene, Donato ingenuo
- 16:41 Una buona Inter U23 esce a mani vuote dal Giraud: il Savoia vince 2-1
- 16:28 Mauro: "L'Inter può arrivare in fondo in Champions. A una condizione"
- 16:14 Calhanoglu saluta Montella: "Grazie per quello che hai fatto per noi"
- 16:00 Aquilani: "Seba Esposito uno da Nazionale, felici per la chiamata"
- 15:46 Fabregas, occhio anche su Inter-Como U20: "In 10 abbiamo provato a vincere"
- 15:32 Como U20, pari in rimonta con l'Inter. Falsini: "Voglio sempre quest'anima"
- 15:18 Milan, Amorim: "Serie A ottimo campionato, a volte non gli si dà il giusto valore"
- 15:03 Sky - Inter-Parma, possibile chance per Stankovic. Salgono le quotazioni di Lautaro
- 14:51 Malagò: "Euro2032, solo Torino è pronta. Gli altri hanno progetti e discorsi"
- 14:34 Gasperini: "Inter un po' sopra le altre. Speriamo che ogni tanto 'zoppichi'"
- 14:21 Roma, tegola Svilar: resterà ai box almeno un mese
- 14:07 U20 - Inter-Como, gli Up & Down: nerazzurri sotto tono, Vukaj ispirato