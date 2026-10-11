Marcus Thuram si è preso la scena nella vittoria dell’Inter per 3-0 contro il Parma, mandando segnali importanti a Chivu. L’attaccante francese, autore di una prestazione convincente, conferma di essere un punto fermo della squadra nerazzurra, indipendentemente dal partner offensivo scelto dall’allenatore.

Contro la sua ex squadra, Thuram ha dimostrato ancora una volta di essere in grande forma, trasformando in oro le occasioni costruite e mettendo la propria qualità al servizio dei compagni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese è andato a segno per la sesta partita consecutiva a San Siro, un traguardo che nella storia interista era riuscito soltanto a pochi grandi attaccanti, tra cui Christian Vieri e Romelu Lukaku, oltre a Ronaldo e Ibrahimovic.

Tikus Imprescindibile

La sua continuità rappresenta una risorsa preziosa per Chivu, che sta sfruttando la versatilità del numero 9 per trovare soluzioni offensive diverse. Thuram si è dimostrato efficace sia accanto a Lautaro Martinez sia in coppia con Pio Esposito. Proprio la concorrenza con Esposito potrebbe diventare uno dei temi centrali delle prossime scelte tecniche, anche se il rendimento del francese rende difficile rinunciare al suo contributo.

In vista della sfida di Champions League contro il Bruges, Thuram appare dunque tra i principali candidati a una maglia da titolare. L’obiettivo è ritrovare anche l'intesa con Lautaro, formando nuovamente la coppia ThuLa, che negli ultimi tempi ha avuto meno occasioni per giocare insieme.

La serata contro il Parma ha avuto anche un significato personale. Nato a Parma nel 1997, quando il padre Lilian vestiva la maglia gialloblù, Marcus non ha risparmiato la squadra della sua infanzia. Con la rete realizzata a San Siro, ha portato a cinque il numero dei gol segnati contro gli emiliani in Serie A, confermando una particolare efficacia contro il club che lo ha visto crescere indirettamente attraverso la storia familiare.

Francia dimenticata

Dopo la mancata convocazione in nazionale, Thuram ha inoltre ritrovato motivazioni e intensità lavorando ad Appiano Gentile. Il francese ha spiegato di aver accettato le scelte del commissario tecnico, concentrandosi sul lavoro quotidiano con l’Inter. La risposta è arrivata sul campo: prestazioni, gol e una centralità sempre più evidente nel progetto nerazzurro.

Il messaggio a Chivu è chiaro: Thuram vuole continuare a essere protagonista e trascinare l’Inter nella corsa ai suoi obiettivi. La concorrenza in attacco resta aperta, ma il rendimento del francese rappresenta, oggi, una delle certezze più solide della squadra.