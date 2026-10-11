Bello tornare, specie se lo fai dopo aver segnato un gol. Tutti concordi con Hakan Calhanoglu in casa Inter: il centrocampista turco è tornato a disposizione di Cristian Chivu e lo ha fatto nel migliore dei modi, trovando la rete del 2-0 su calcio di rigore. E su Instagram, Calha festeggia proprio dicendo: "Bello essere tornati".