Bello tornare, specie se lo fai dopo aver segnato un gol. Tutti concordi con Hakan Calhanoglu in casa Inter: il centrocampista turco è tornato a disposizione di Cristian Chivu e lo ha fatto nel migliore dei modi, trovando la rete del 2-0 su calcio di rigore. E su Instagram, Calha festeggia proprio dicendo: "Bello essere tornati".

Sezione: Focus / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 16:27
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.