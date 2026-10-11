Direzione non impeccabile per l’arbitro Bonacina nella sfida tra Inter e Parma, condizionata da due errori iniziali. Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore di gara non ammonisce Sucic per un intervento imprudente su Mandela Keita e, soprattutto, non rileva il netto fallo da rigore di Diego Carlos su Pio Esposito. A correggerlo interviene il Var Paterna, che lo richiama al monitor: dopo l’On Field Review, Bonacina assegna correttamente il penalty.

Giusta, invece, la decisione al 40’ del primo tempo sul contatto in area nerazzurra tra Pavard ed El Bilal Touré. Il difensore trattiene leggermente il giocatore del Parma, ma l’intervento non presenta gli estremi per la concessione del calcio di rigore.

Al di là delle due sviste iniziali, Bonacina conduce una gara senza particolari difficoltà, anche grazie al risultato già indirizzato, mantenendosi vicino all’azione. Resta però l’insufficienza (5,5) per gli errori commessi, mentre Paterna si guadagna una valutazione positiva per il corretto intervento al Var (6,5)

Sezione: Rassegna / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 09:50
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.