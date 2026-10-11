Il Club Brugge riporta alla mente dolci ricordi per Josep Martinez. Il portiere dell'Inter, infatti, proprio in casa del club avversario martedì sera a San Siro fece la sua prima apparizione in Champions League. Bisogna tornare indietro alla stagione 2021-2022, quando Martinez difendeva i pali dell'RB Lipsia: il match del 24 novembre 2021, arbitrato peraltro dall'italiano Davide Massa, fu il suo primo nella competizione europea, peraltro portato a casa nella maniera migliore visto che i Roten Bullen si imposero con un sonoro 5-0. 

Sezione: News / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 20:32
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.