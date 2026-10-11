Novità di formazione in casa Cagliari in questa domenica sera di Serie A. Pisacane opta per lanciare dal 1' Massolin, che agirà da trequartista insieme a Maldini alle spalle di Mendy. Un ottimo certificato di fiducia per il calciatore francese. E lo stesso tecnico nei giorni scorsi aveva parlato così: "Massolin non ha fatto nemmeno una partita nel precampionato, ha bisogno di entrare in condizione, è grosso e ha bisogno di aumentare i carichi e deve velocizzare il processo di crescita e va aspettato".

Le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.