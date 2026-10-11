Dall’ex sindaco Gabriele Albertini allo stadio di San Siro che compie 100 anni fino al Centro Ustioni dell’ospedale Niguarda che ha salvato tanti ragazzi ustionati nella discoteca a Crans Montana e al Comitato Famiglie Sospese che difende gli acquirenti degli appartamenti sequestrati dalla Procura. Ecco alcuni dei nomi avanzati per le candidature agli Ambrogini d'Oro 2026, i massimi riconoscimenti comunali che come ogni anno saranno consegnati il prossimo 7 dicembre al Teatro Dal Verme dal sindaco Giuseppe Sala e dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi.

La proposta di premiare lo stadio Meazza, naturalmente, ha una doppia valenza: storica, certamente, visto l’anniversario, ma anche legata alla cronaca, visto che Milan e Inter puntano a realizzare un nuovo stadio di fianco alla Scala del calcio e, subito dopo, a demolire buona parte del Meazza per rifunzionalizzare l’area. Proposto anche il nome di Walter Zenga. Giovedì 15 ottobre è il termine ultimo per la presentazione delle candidature.