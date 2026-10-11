Alessandro Romano, centrocampista classe 2006, è diventato uno dei punti di forza del Cagliari di Pisacane. Contro la Juventus lo attende un’altra prova di maturità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha trovato in Sardegna l'ambiente ideale per crescere.

Il suo percorso è stato una progressiva conquista di fiducia e consapevolezza. Dopo aver scelto con convinzione la maglia azzurra, lasciando la Svizzera, il Paese in cui è cresciuto calcisticamente e dove vivono i suoi affetti, Romano ha dovuto fare i conti anche con le difficoltà del debutto in Nazionale contro il Belgio. La risposta è arrivata sul campo, grazie al lavoro quotidiano e alla capacità di reagire alle pressioni.

Roberto Mancini e il suo staff hanno apprezzato la maturità del giovane centrocampista, protagonista di prestazioni attente e concrete. Romano ha dimostrato di poter essere importante per una Nazionale in fase di rinnovamento, capace di puntare sui giovani e di ritrovare lo spirito che aveva accompagnato il successo all'Europeo del 2021.

La svolta in Sardegna

A Cagliari, Romano ha trovato spazio e continuità, diventando rapidamente un elemento fondamentale per Fabio Pisacane. Il presidente Tommaso Giulini ha saputo cogliere l'opportunità di portarlo in rossoblù in un momento delicato per il club, mentre l'agente Luca Puccinelli ha contribuito a concretizzare il trasferimento, forte anche dei rapporti consolidati con il direttore sportivo Pietro Accardi.

La scommessa si è rivelata vincente. Romano ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, firmando contro il Parma un gol straordinario, con una conclusione dalla distanza che ha contribuito alla prima vittoria stagionale. Da quel momento, il suo rendimento è cresciuto partita dopo partita. Contro Inter, Lecce, Atalanta e Udinese, il centrocampista ha confermato le proprie qualità: aggressività nel recupero del pallone, dinamismo, capacità di inserirsi e lucidità nella gestione del gioco.

Il mercato sullo sfondo

Ora all'Unipol Domus arriva la Juventus. La squadra di Pisacane può presentarsi all'appuntamento forte di una difesa particolarmente solida, con appena due reti subite nel campionato considerato.

Per Romano sarà l'ennesimo esame di maturità. Il giovane centrocampista è già al centro delle attenzioni di mercato, accostato a Inter e proprio alla Juventus, ma il suo futuro immediato resta in Sardegna: a gennaio non sono previsti movimenti.