L’Inter riparte nel migliore dei modi dopo la lunga sosta, superando il Parma per 3-0 a San Siro. La squadra di Cristian Chivu chiude la partita già nella prima mezz’ora, conquista tre punti preziosi nella corsa al vertice e guarda con fiducia al prossimo impegno di Champions League contro il Bruges.

Chivu concede spazio a diversi giocatori, facendo riposare alcuni titolari in vista dei prossimi impegni. Una vittoria significativa anche per la solidità difensiva: per la prima volta in stagione, l’Inter conclude una partita senza subire gol.

Come riportato da La Repubblica, il successo conferma la ricchezza offensiva della squadra, arrivata a dieci marcatori diversi dopo sei partite, un dato che testimonia la capacità di trovare soluzioni oltre i suoi principali protagonisti. Soddisfatto Chivu che nel post partita ha elogiato l’energia e la qualità mostrate dalla squadra dopo tre settimane di pausa, sottolineando anche l’importanza di gestire le energie dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Prima del fischio d’inizio, San Siro è stato protagonista anche fuori dal campo. La curva ha celebrato il centenario dello stadio con una coreografia, accompagnata dalla protesta degli ultras contro la possibile demolizione dell’impianto e il divieto di esporre striscioni contrari al progetto. «Non è una battaglia contro l’Inter, ma in nome di Sandro Mazzola difenderemo la Scala del Calcio», il messaggio lanciato dai tifosi.