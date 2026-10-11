L’Inter supera il Parma per 3-0 e convince non soltanto per il risultato, ma anche per le prestazioni individuali. Tra i protagonisti della serata nelle pagelle del Corriere della Sera spicca Diouf, premiato con un 6,5 dopo un avvio impetuoso e una prova di crescente personalità. Bene anche Bisseck e Carlos Augusto promossi con 6.5.

Il migliore è Sucic (7): "L'eroe che non ti aspetti: schierato sulle zolle di Barella, zittisce il dibattito avviato da Boban che chiedeva più minutaggio. Titolare e autore del gol spacca-partita".

Marcus Thuram, autore del terzo gol con un preciso diagonale, riceve un 7, così come Çalhanoglu grazie alla rete su rigore e a una prova di sostanza in mezzo al campo. Sufficienza piena per Martinez, chiamato a intervenire in poche occasioni, e per Pavard, che dopo qualche difficoltà iniziale riesce a prendere le misure agli avversari.

Positiva anche la prova di Mkhitaryan, valutato 6,5: l’armeno si mette in evidenza con l’assist per Thuram e contribuisce alla manovra offensiva. Stesso voto per Dimarco, efficace sulla fascia e protagonista di una gara ordinata. Pio Esposito merita un 6,5 per il lavoro svolto in attacco: il giovane centravanti crea pericoli, si procura il rigore del raddoppio e dimostra di poter offrire un’alternativa importante a Lautaro Martinez.

Tra i subentrati, Stankovic e Bonny ricevono entrambi un 6, mentre Lautaro Martinez, entrato nella ripresa, viene valutato 6. Il capitano avrebbe voluto partecipare alla festa del gol, ma le occasioni avute non sono bastate per lasciare il segno.

Per Cristian Chivu voto 7. Il tecnico viene premiato per aver preparato una squadra aggressiva e determinata, capace di indirizzare subito la partita e poi gestire il vantaggio senza correre rischi eccessivi. Una prestazione convincente, che conferma la profondità della rosa nerazzurra e permette di guardare con fiducia ai prossimi impegni, a partire dalla Champions League.