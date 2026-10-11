Martedì 13 ottobre alle ore 21:00 l'Inter affronterà il Club Brugge a San Siro per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. Il club nerazzurro conferma quello che sarà il dettaglio degli appuntamenti della vigilia:

Ore 11:00 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile

Ore 11:00 Allenamento Club Brugge | Alheembouw Basecamp, Westkapelle

Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile

Ore 18:45 Conferenza Stampa ufficiale Club Brugge | San Siro, Milano

Sezione: News / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 16:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.