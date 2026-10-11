Il gol del vantaggio ciliegina sulla torta di una prova di grandissima sostanza a centrocampo. Finito suo malgrado al centro del dibattito in questi ultimi giorni, Petar Sucic ha deciso di rispondere nella maniera a lui più congeniale, vale a dire con una splendida prestazione sul campo. Prova che gli vale anche il premio di Player of the Match di Inter-Parma assegnato dal club nerazzurro.

Sezione: Focus / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 18:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.