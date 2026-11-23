Ospite d'onore all'antistadio Guido Tavellin di Verona, dove ieri si è disputata la partita del campionato Under 15 tra gli scaligeri e l'Inter. Ad assistere al match era infatti presente Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, in 'missione' per assistere alla partita del figlio Tomas, centrocampista e capitano della squadra giovanile interista. La partita, per la cronaca, si è chiusa sul punteggio di 1-1 con le reti di Rhazouani per i gialloblu e Di Meco per i nerazzurri.