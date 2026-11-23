Attraverso un lunghissimo post pubblicato sulla propria pagine ufficiale su Facebook, il talent arbitrale d DAZN Luca Marelli analizza per filo e per segno i rigori e le relative contestazioni che hanno contraddistinto l'ultima parte del match di Bergamo tra Atalanta e Inter. Questa la spiegazione dell'ex direttore di gara:

"Primo episodio (il più complesso) al 75esimo minuto.

Su un tentativo di cross di Thuram dalla fascia sinistra, Zappacosta interviene sul pallone finendo per caderci sopra e, in un secondo momento, lo allontana dalla linea con un movimento del braccio sinistro, consentendo a Sportiello di impossessarsene.

Maresca, ottimamente piazzato, fischia immediatamente il calcio di rigore per l'Inter e, nel contempo, ammonisce Zappacosta.

Andiamo per gradi su questo episodio, molto complesso sia dal punto di vista tecnico che disciplinare:

- sul tocco al centro di Thuram, Zappacosta interviene sul pallone con le gambe per poi cadere sopra il pallone toccandolo con le braccia.

Questo primo contatto mani/pallone non è punibile dato che si tratta di un contatto determinato dal movimento del giocatore dell'Atalanta che non poteva impedire di deviare il pallone con le braccia, considerato che il movimento è naturale e che la dinamica dell'azione ha portato Zappacosta a cadere sopra al pallone.

A nulla vale l'eccezione secondo cui il pallone stesse entrando in porta e, pertanto, il tocco di braccio doveva essere ugualmente punito ed il difensore espulso per DOGSO.

Uno dei principi fondamentali della sanzione tecnica per il tocco di mano NON è la direzione del pallone ma solo ed esclusivamente la punibilità per i motivi noti (aumento del volume corporeo, posizione innaturale, movimento volontario verso il pallone);

- in un secondo momento il pallone si ferma sulla linea di porta e tenete ben presente questo elemento perché sarà fondamentale per la valutazione disciplinare.

Ripeto: il pallone, dopo il primo tocco di mano NON punibile, si ferma sulla linea di porta.

Zappacosta, dopo aver fermato il rotolamento del pallone verso la porta con un'azione non punibile, effettua un secondo movimento con il braccio sinistro (il cosiddetto extramovimento) e sposta il pallone dalla linea di porta verso il terreno di gioco con il gomito sinistro.

In questo momento Maresca indica correttamente il dischetto del rigore dato che questo contatto braccio/pallone è punibile: anche se la dinamica è molto strana, è un tocco di mano volontario.

Il punto fondamentale, dal punto di vista tecnico, è proprio questo: ci sono due momenti separati nettamente l'uno dall'altro, il primo non punibile, il secondo certamente punibile per la volontarietà del gesto (che sia istintivo o meno non conta nulla);

- l'aspetto disciplinare, se teniamo in debito conto un passaggio fondamentale precedente (il pallone, dopo il primo tocco non punibile, si ferma sulla linea di porta) è quasi banale nella sua complessità.

Può essere DOGSO?

La risposta è facilissima: no, non è DOGSO e non può esserlo dato che manca due elementi fondamentali.

Quali?

Uno è di prima evidenza: l'Inter non ha il possesso del pallone, dato che il pallone è fermo tra Zappacosta a Sportiello.

Il secondo è dettato dalla logica: il pallone non si sta muovendo, è fermo sulla linea di porta perciò non c'è una direzione generale dell'azione verso la porta.

A mio parere non ha rilevanza nemmeno il concetto di recente entrata di vigore secondo il quale l'espulsione deve essere comminata nel caso in cui un difendente diverso dal portiere effettui una parata volontaria con le mani impedendo al pallone di entrare in rete.

Non ha rilevanza per il punto evidenziato poc'anzi: il pallone non si stava muovendo, era fermo sulla linea di porta pertanto, al limite, possiamo ritenere il secondo movimento di braccio ed il tocco volontario non come una parata ma come un allontanamento del pallone dalla linea di porta da una posizione statica;

- per tal motivo, escluso il cartellino rosso per DOGSO per mancanza di due principi fondamentali (e non alternativi agli altri ma complementari per individuarlo), rimane il dubbio: giallo o nulla?

A mio parere il cartellino giallo è corretto, in particolare per SPA, dato che (ipoteticamente) Jones (che si trovava a fianco di Zappacosta e non pressato da Pasalic) avrebbe potuto arrivare sul pallone. Ma, non avendone il possesso e non essendo possibile ipotizzare che se ne sarebbe facilmente impossessato, è impossibile pensare ad un DOGSO.

Il secondo rigore al minuto 90 per un tocco di mano di Bastoni, in contrasto con De Ketelaere.

Alcuni ipotizzano che il tocco di mano di Bastoni sia giustificabile per due motivi:

- salta di spalle rispetto a De Ketelaere, perciò perdendo il contatto col pallone che viene toccato da brevissima distanza rendendolo inaspettato;

- il movimento delle braccia è naturale considerando il gesto di elevazione e ricaduta.

Entrambe le obiezioni non hanno rilevanza.

Per quanto concerne la posizione il pallone inaspettato, bisogna considerare che entrambe le braccia sono aperte ed alte rispetto alla figura, importando un chiaro aumento del volume corporeo.

Oltre a ciò, il contatto con il braccio avviene al di sopra delle spalle, ciò che porta (quasi) automaticamente alla punibilità.

Il "quasi" (a cui è presumibile che qualcuno si attaccherà) non ha rilevanza in questo episodio ma si riferisce ad eccezioni specifiche che non ci interessano nella dinamica che stiamo approfondendo.

Per quanto concerne il movimento naturale, ciò potrebbe avere rilevanza nel caso le braccia fossero state aperte lateralmente rispetto alla figura di Bastoni ma, in questa circostanza, entrambe le braccia sono verso l'alto, ben oltre la linea del pallone.

Qualcuno obietterà (legittimamente): "ma tu non avevi detto che, in Atalanta-Cagliari, il tocco di mano di Kolasinac sul contrasto con Deiola (dinamicamente molto simile) non fosse punibile per dinamica del contatto?".

Vero, verissimo.

Ma non sono un talebano, se la spiegazione mi convince ho la capacità di cambiare opinione.

In particolare, l'episodio di Atalanta-Cagliari fu spiegato da Orsato durante l'incontro con talent e giornalista a Lissone nel mese di settembre e ci venne chiaramente detto che tali dinamiche andavano punite, proprio per il mancato controllo della posizione delle braccia e l'altezza eccessiva delle braccia stesse rispetto alla figura.

Tale spiegazione mi ha convinto per un motivo ben specifico: trattandosi di dinamiche molto complesse proprio per la questione "movimento naturale dovuto ad elevazione e ricaduta", una tale lettura ha il pregio non certo marginale di essere un punto fermo interpretativo.

Per semplificare: qualsiasi tocco di mano di un calciatore con questa dinamica, deve essere ritenuto punibile.

Ed infatti così come è stato ritenuto punibile in Atalanta-Cagliari, allo stesso modo deve essere considerato punibile ieri sera".