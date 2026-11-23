Il Genoa comunica che i biglietti Settore Ospiti per la partita di Serie A che vedrà i rossoblu di Daniele De Rossi impegnati sabato a San Siro contro l'Inter, valida per la 13esima giornata, sono già acquistabili sul portale vivaticket.com e nelle ricevitorie autorizzate del circuito. Per disposizioni delle Autorità Competenti vige il divieto di acquisto per tutti i residenti in provincia di Genova e Napoli. Decisione dovuta presumibilmente agli incidenti che lo scorso 15 dicembre andarano in scena fuori da Marassi e che videro coinvolte le tre fazioni di tifosi.

È inoltre previsto l’obbligo di tessera del tifoso DNA Genoa, sottoscritta prima del 14 novembre dell’anno corrente, per tutti gli acquirenti. Il costo base dei tagliandi Settore Ospiti (Terzo Anello Blu Est) è di € 9, la capienza è di 1.545 posti e l’ingresso al settore è indicato come 15 Bis.