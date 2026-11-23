Sarà quindi il 37enne arbitro di Bédée François Letexier l'arbitro della partita di mercoledì sera di Champions League tra Inter e Stoccarda, valida per la quinta giornata della League Phase. Letexier dirigerà quindi i nerazzurri per la terza volta in carriera: il bilancio parla di una vittoria ottenuta il 24 ottobre 2023 contro il Salisburgo col punteggio di 2-1 grazie alle reti di Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu e una sconfitta lo scorso 26 novembre in casa dell'Atletico Madrid per 2-1, col gol vittoria firmato in extremis da José Maria Gimenez.