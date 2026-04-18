Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il rinnovo di quattro anni con il club bianconero. Cosa manca alla squadra? Locatelli lo spiega così: "Noi dobbiamo tornare ad essere nei primi posti. A noi manca vincere alcune partite sporche. Nell’arco di una stagione ci sono momenti decisivi, partite decisive. Ci è mancato il vincere partite sporche, i dettagli. Alcune devi vincerle sì o sì, quella cattiveria ti porta a vincere e arrivare nelle prime posizioni".