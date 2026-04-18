Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, Antonio Conte ha analizzato senza giri di parole la prestazione ai microfoni di DAZN: "Non è stata una buona partita – ha spiegato – abbiamo messo poca qualità a centrocampo. Avevamo il 70% di possesso ma non siamo riusciti a fare un tiro in porta”. Un dato che sintetizza una gara in cui gli azzurri hanno controllato il gioco senza però essere incisivi.

Conte ha sottolineato anche il tema mentale: “Quando manca energia, questa squadra diventa difficile. Probabilmente non sono stato bravo io a percepire il malessere dopo Parma”. Un passaggio che rimanda a un calo già avvertito nelle settimane precedenti.

Nonostante la sconfitta, l’allenatore invita a guardare avanti: “Siamo in zona Champions e dobbiamo completare il lavoro. Questa è una legnata nei denti, ma dobbiamo farne tesoro”.

Sollecitato anche sul proprio futuro e sulle voci esterne, Conte ha risposto con fermezza: “Napoli è Napoli, si parla sempre troppo. Io sono totalmente concentrato sulla squadra, il resto viene strumentalizzato”.

Infine, sulla posizione della società e del presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico ha chiuso con toni netti ma istituzionali: “È un problema del presidente, non rispondo pubblicamente. Se serve, lo faccio in privato”, ha concluso.