Rai Teche prosegue l’omaggio su RaiPlay alle partite storiche del calcio italiano, proponendo, da domani, mercoledì 15 aprile 2026, la finale di Coppa dei Campioni del 27 maggio 1964 vinta dall'Inter sul Real Madrid, al Prater di Vienna. Il racconto è curato e condotto dal giornalista Gianni Minà, capace di intrecciare con sensibilità la cronaca sportiva al respiro della grande storia. In studio a Roma, accanto a Sandro Mazzola e Luis Suárez e con il collegamento da Budapest del campione madridista Ferenc Puskás.

"Il match viene inquadrato nel contesto di un 1964 vissuto come un vero spartiacque geopolitico. Dalla scomparsa di Togliatti all’ascesa di Brežnev, dalle tensioni in Vietnam alle icone pop come Cassius Clay e Gigliola Cinquetti, la partita recuperata dagli archivi Rai e commentata in studio restituisce l’affresco di un’Italia in transizione: sospesa tra l’impegno pedagogico di Telescuola contro l’analfabetismo e l’irruzione dei nuovi stili di vita favoriti dal boom economico.

La rivisitazione della partita, accompagnata dalla telecronaca originale di Nicolò Carosio, non celebra solo la doppietta di Mazzola e il gol di Milani, ma documenta anche il solenne minuto di raccoglimento per la tragedia avvenuta tre giorni prima nello stadio di Lima, durante l’incontro Perù-Argentina, in cui persero la vita centinaia di spettatori.

Il momento più toccante del ricordo rimane il dono della maglia da parte di Puskás a Sandro Mazzola: un ideale passaggio di testimone nel nome del mito di Valentino, che il fuoriclasse dei merengues aveva conosciuto e affrontato in campo molti anni prima.

Attraverso gli interventi di Folco Portinari, Nino Oppio e Gigliola Cinquetti, la puntata si chiude con l’auspicio di Gianni Minà: ritrovare oggi quell’alto connubio di valori e quella fiducia nel futuro che resero possibile l’epopea della "Grande Inter", si legge nel comunicato diramato dalla RAI.