Ronald Koeman selezionerà non una, ma ben due Nazionali dei Paesi Bassi in vista del Mondiale 2026. Oltre alla squadra ufficiale, infatti, il CT degli Oranje convocherà anche la squadra amatoriale più affiatata e divertente dei Paesi Bassi e la porterà negli Stati Uniti. Il tutto nasce da un concorso denominato 'Droomselectie', frutto della collaborazione tra la KNVB, la Federcalcio locale, e Staatsloterij, l'azienda statale delle lotterie e dei giochi, che, in qualità di partner degli arancioni, contribuisce a realizzare i sogni sportivi dei calciatori dilettanti. Le squadre interessate possono mettersi in mostra candidandosi direttamente al commissario tecnico della nazionale. Koeman annuncerà la sua seconda selezione il 13 maggio.

Per promuovere l'iniziativa, è stato girato anche un simpatico spot che vede come protagonista anche Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, insieme all'ex tecnico nerazzurro Frank de Boer e il fratello Ronald. "Porebbe anche trattarsi di una squadra amatoriale che ne ha davvero bisogno. Il calcio amatoriale è fantastico perché, per me, il sabato rimarrà per sempre il giorno migliore della settimana. Quando si riuniscono così tante persone di età e provenienze diverse in un club sportivo, non possono che nascere momenti meravigliosi. Io, ad esempio, ho imparato moltissime lezioni di vita in quel periodo. Poi si tratta di un Mondiale, quindi sì, se fossi in voi come squadra, partecipare al Mondiale sarebbe un sogno", afferma Dumfries.