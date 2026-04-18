Intervenuto sulle frequenze de La Gazzetta dello Sport, Ciro Ferrara ha elogiato il percorso dell'Inter, evidenziando soprattutto i meriti di Chivu: "Chivu è stato bravo perché, anche se ha una squadra molto profonda, ha gestito bene il gruppo. Non era così scontato che un allenatore alla prima esperienza, pur bene inserito nell’ambiente, ci riuscisse. Ho vissuto una situazione del genere e non è andata bene... D’accordo c’è stata l’eliminazione dalla Champions contro il Bodo, ma tanto di cappello a Chivu".