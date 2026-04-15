Como-Inter vissuta dal punto di vista della RefCam dell'arbitro Davide Massa è stata, almeno nel riassunto proposto dalla Lega Serie A, una partita relativamente tranquilla con una direzione di gara comunque serena per gran parte del match. Forse l'unico spunto catturato dalla telecamera arbitrale arriva alla fine del primo tempo, quando Denzel Dumfries, dopo la prima rete di Marcus Thuram incita rabbiosamente la squadra a suon di: "Dai, dai, dai!". La sintesi si chiude sulla rete del 4-2 sempre del neerlandese, dove si fa in tempo a vedere la gioia di Cristian Chivu che entra in campo per esultare. 

VIDEO - La RefCam di Massa in Como-Inter
Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 16:59
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.