Dopo la sconfitta contro la Lazio, Leonardo Spinazzola ha analizzato così la prestazione del Napoli ai microfoni di DAZN.

“Eravamo scarichi mentalmente - ha ammesso - non è stata una questione fisica. Dopo mesi passati a rincorrere e spingere, la fiammella si è spenta a Parma”. Un riferimento al momento in cui, secondo l’esterno azzurro, si sono ridotte drasticamente le speranze di riaprire la corsa al vertice.

Spinazzola non cerca alibi: “Per una squadra come la nostra non possono esserci partite così. Oggi non abbiamo fatto nulla di buono: arrivavano prima loro, abbiamo sbagliato concetti e scelte”.

Sulla rincorsa al titolo, l’azzurro conferma che il gruppo ci credeva: “Credevamo in quella fiammella, con un passo falso che poteva riaprire tutto. Con il pareggio a Parma e la vittoria dell'Inter si è spento tutto. Era un sogno, anche difficile da realizzare: noi continuavamo a spingere e ognuno di noi sperava. Oggi è stata una partita brutta sotto tutti gli aspetti, arrivavano prima loro e concetti e scelte sbagliati. Non c'è stata una cosa buona oggi. Da lunedì dobbiamo pensare a fare punti e a vincere, per conquistare una qualificazione in Champions".