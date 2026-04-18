Intervistato da Repubblica, Matteo Ruggeri, oggi all’Atletico Madrid, è tornato sull’eliminazione della Nazionale Italiana dal Mondiale contro la Bosnia ed Erzegovina.

“Ho visto la partita con amici, a Madrid, soffrendo – ha raccontato –. È andata così, ora bisogna ripartire a testa alta e guardare avanti”. Parole lucide, senza polemiche, ma con la consapevolezza di un’occasione mancata: “La mia unica speranza era che ci qualificassimo”.

Ruggeri ha poi parlato anche della sua esperienza in Spagna, soffermandosi sul cosiddetto “cholismo”, la filosofia legata al tecnico Diego Simeone: “È l’idea di non accontentarsi mai, di cercare sempre di migliorarsi. Quando ci sono ostacoli, non bisogna abbattersi”.

Un approccio mentale forte, fatto di sacrificio e ambizione quotidiana, che secondo il difensore rappresenta uno dei segreti dell’Atletico Madrid: “È qualcosa che respiri ogni giorno e che ci ha portati fino a qui”, ha concluso l'ex Atalanta.